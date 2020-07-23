В Сочи скончался мужчина с коронавирусом

23 Июль 2020 2020-07-23T13:19:16+03:00

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В Сочи умер 55-летний мужчина с подтвержденным диагнозом - COVID-19. За его жизнь боролись медики городской больницы №5. Но спасти сочинца не удалось.

По мнению специалистов, одна из причин летального исхода – мужчина поздно обратился к врачам. Он заболел 6 июля и сначала боролся с болезнью самостоятельно. В больницу сочинца доставили с внебольничной двухсторонней пневмонией. Анализ на коронавирус показал положительный результат.

- Самочувствие пациента ухудшалось, и его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Но, несмотря на все усилия врачей, мужчина скончался, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в оперативном штабе Краснодарского края.

По данным регионального министерства здравоохранения, всего на Кубани уже скончались 100 человек с COVID-19. 23 пациента находятся сейчас в тяжелом состоянии на ИВЛ, один – на ЭКМО.

Ранее сообщалось, что в Сочи скончалась женщина с коронавирусом. 64-летняя жительница курорта страдала хроническими заболеваниями

ИСТОЧНИК KP.RU