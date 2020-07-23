2020-07-23T16:22:06+03:00
Общество

Мэр Краснодара: чтобы не отрубало, нужно проблемные электросети вернуть в госсобственность

Евгений Первышов заявил, что у градоначальника пока нет такого механизма
Артём ГНАТЕНКОЕва МУР
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Евгений Первышов. Фото: krd.ruЕвгений Первышов. Фото: krd.ru
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Мэр Краснодара Евгений Первышов организовал сегодня, 23 июля, брифинг. На встрече с журналистами он ответил на ряд острых для города вопросов. В частности, представителей СМИ волновал вопрос о том, как планируется менять ситуацию в городе, где ежедневно происходят десятки отключений света, если жара.

- Вчера направил в Госдуму запрос о создании механизма при котором ресурсоснабжающие организации, которые не справляются могли бы переходить в госсобственность, - заявил Евгений Первышов. - На каких условиях - решать законодателю, но такой механизм необходим.

К слову, 40-градусная жара вернется в город к концу июля и простоит весь август. А значит, аварии в электросетях, что бы ни было их причинами, продолжатся.

Кстати, следственный комитет начал проверку в связи систематическим отключением электроэнергии в районах Краснодара. По ее итогам будут установлены причины и виновные того, что тысячи людей сутки сидели без света.

ИСТОЧНИК KP.RU

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