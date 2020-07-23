2020-07-23T16:33:56+03:00
Общество

Мэр Краснодара: на ливневки попросим денег у Москвы

Евгений Первышов рассказал, что необходимо сделать, чтобы город не затапливало
Артём ГНАТЕНКОЕва МУР
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Евгений Первышов. Фото: krd.ruЕвгений Первышов. Фото: krd.ru
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Мэр Краснодара Евгений Первышов собрал журналистов, чтобы обсудить самые проблемные вопросы городской инфраструктуры. Он уже ответил о том, что предпринимается его командой в связи с десятками аварий в электросетях этим летом. Однако отключения света - не единственная проблема города. Краснодар затапливает во время сильных ливней.

- Мы нашли коллекторы на Российской, которые шли из ниоткуда в никуда, подключили запустили. Новая насосная станция на Московской работала, но на участке от Солнечной до Гомельской не справилась старая. При строительстве трамвайной ветки поставили задачу создать насосную станцию, которая бы могла отводить воду нормально, - пояснил мэр города.

По его словам, подтопления - это не только проблема Краснодара. Страдают и другие города на Кубани.

- На Вишняковой оборудовали за внебюджетные источники коммуникации, но это временно и не решение проблемы. Уже предусмотрели средства из бюджета на проектирование серьезного сооружения, - заявил Евгений Первышов. - Сейчас эти средства доводятся до департамента дорожного хозяйства. Надо увеличивать диаметр ливневой системы. Кроме того, нужны очистные, потому что вся грязь с дорог течет в реку. На эти цели нужны большие деньги.

В мэрии говорят, что уже направили нужные запросы на включение в госпрограммы, чтобы осилить строительство новых ливневых каналов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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