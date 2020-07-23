23 Июль 2020 2020-07-23T17:46:03+03:00

Об этом на брифинге с журналистами сказал мэр Краснодара Евгений Первышов

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Проект знаменитой «Авроры» закрыли на реконструкцию еще в январе 2015 года. Планировалось масштабное обновление зрительных залов и фасада здания. Работы, которые собирались завершить к концу 2015-го, так и не начинались, а от «символа технологического прорыва» остался лишь остов. За кинотеатр в итоге взялся бизнесмен Сергей Галицкий, который пообещал привести здание в порядок. Землю под кинотеатром перевели в общественно-деловую зону, внесли изменения в генплан Краснодара. А этой весной огородили и пригнали строительную технику.

- Проект обновленной "Авроры" представят к концу года, - объявил на брифинге с журналистами мэр Краснодара Евгений Первышов.

Напомним, в августе 2019-го проект уже находился в разработке у архитекторов. Галицкий отмечал, что объект находится в ветхом состоянии, поэтому для начала специалисты укрепят конструкции. Но внешний облик «Авроры» не изменится. Окончание всех работ намечено на 2024 год.

ИСТОЧНИК KP.RU