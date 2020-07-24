Татьяна Гречаная в пресс-центре «КП»-Кубань»: В крае – домашние очаги коронавируса

24 Июль 2020 2020-07-24T13:44:40+03:00

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За последние сутки в Краснодарском крае выявили 90 заболевших новой коронавирусной инфекцией пациентов. Цифра велика. С чем связан рост заболеваемости в последнюю неделю, рассказала в пресс-центре "Кп"-Кубань" Татьяна Гречаная.

- Нас эта ситуация настораживает. Каждый новый случай мы разбираем досконально. Результаты эпидрасследований показывают, что большинство заболевших - это не приезжие, а наши жители, так называемые домашние очаги. Были на дня рождений, похоронах, посещали родственников, которых давно не видели. Но не стоит забывать - коронавирус никто не отменял, фон сейчас высокий, - заявила журналистам "КП" Татьяна Гречаная.

По ее словам, большинство случаев - это бессимптомные больные. Они ездят в трамваях, стоят в очередях в магазинах, и если человек, который находятся рядом с бессимптомным больным, не защищен, то высока вероятность того, что он сможет перенять инфекцию.

- Бессимптомные поддерживают циркуляцию вируса. Там, где расстояние между людьми меньше метра, маска нужна обязательно. Мы увидели, что когда все сняли маски, у нас начался подъем заболеваемости, - заключила Татьяна Гречаная.

ИСТОЧНИК KP.RU