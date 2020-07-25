2020-07-25T10:23:48+03:00
Карта Кубани

Кубанские казаки задержали на пляжах Анапы жителей Африки

Их проверят на законность в сфере трудовой миграции
Никита ВЫСОЦКИЙ
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Фото: instagram.com/kazaki_kubani_/Фото: instagram.com/kazaki_kubani_/
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На побережье Черного моря продолжаются рейды по выявлению незаконной деятельности. Так, на днях межведомственная группа по противодействию незаконной трудовой миграции прошла по пляжам одного из главных курортов Краснодарского края – Анапы. В проверке приняли участие и казаки Анапского РКО.

Фото: instagram.com/kazaki_kubani_/

Фото: instagram.com/kazaki_kubani_/

- В ходе рейда были задержаны 19 уроженцев африканских стран, которые занимались плетением афрокосичек на пляжах курорта, - сообщается на официальной страничке Кубанского казачьего войска в instagram.

Там же отмечают, что всех задержанных доставили в отдел УФМС. Там проверят законность пребывания иностранцев на Кубани.

Фото: instagram.com/kazaki_kubani_/

Фото: instagram.com/kazaki_kubani_/

Напомним, ранее рейд прошел в Геленджике. Там проверяли граждан, которые сделали «животный» бизнес.

- На днях пресекли деятельность фотографов с обезьянками и выставки собак в парке аттракционов. В душной палатке, нагретой палящим солнцем, страдали от жары 44 собаки, которые должны ежедневно развлекать отдыхающих на контактной выставке. Ветеринары говорят, что после такой работы животные испытывают огромный стресс, некоторые даже погибают, - отмечают в пресс-службе администрации Геленджика.

ИСТОЧНИК KP.RU

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