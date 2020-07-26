Температура воды в Черном море 26 июля 2020: в Анапе донное течение мешает ей прогреться

26 Июль 2020 2020-07-25T22:01:17+03:00

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«Комсомольская правда»- Кубань» продолжает следить за тем, какая температура воды в Черном море установилась на курортах Краснодарского края. По данным синоптиков, 22 июля температура воды в Черном море выше в Сочи и Туапсе – и там, и там море прогрелось до 27,1 градуса.

Немного теплее в Туапсинском районе. В поселках Небуг и Агой температура воды на одну десятую выше – здесь 27,2 градуса.

В Геленджике сегодня 26,5 градусов. Прохладная водичка с Новороссийске, здесь отметка на термометре стоит на 26,1 градусах. А вот в Анапе еще холоднее – вода тут 26 градусов ровно.

В Азовском море температура воды, как и вчера на градус ниже, чем в Черном. В Темрюке – 25,3, а в Тамани температура воды 25 градусов.

Ранее «Комсомолка» сообщала, какой будет погода на Кубани до 31 июля.

ИСТОЧНИК KP.RU