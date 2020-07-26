Смерть на отдыхе: В Сочи из окна отеля выпала женщина

26 Июль 2020 2020-07-26T11:20:25+03:00

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Трагедия произошла в одном из отелей в Адлерском районе Сочи в ночь на 25 июля. Женщину обнаружили под окном номера, находящегося на четвертом этаже. Очевидцы происшествия сообщили в экстренные службы. Однако реанимационные мероприятия медиков, прибывших на место ЧП, не помогли. Туристка погибла.

Сейчас выясняются обстоятельства трагедии. Официальных комментариев пока нет.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="800" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/792618" frameborder="0"></iframe> В Сочи из окна отеля выпала туристка.

Напомним, 24 июля в реке утонула 6-летняя девочка. Она пошли купаться вместе с подругой. Место на пляже выбрали у речки Анапки, впадающей в Черное море. Как сообщают очевидцы, младшая 6-летняя девочка заплыла слишком далеко. Справиться самостоятельно с течением не смогла, а на помощь никто не пришел. Малышка утонула. Тело ребенка увидел мужчина, который проходил мимо. Он достал ее из воды и вызвал правоохранителей.

ИСТОЧНИК KP.RU