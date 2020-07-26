2020-07-26T11:20:25+03:00
Происшествия

Смерть на отдыхе: В Сочи из окна отеля выпала женщина

Она упала с четвертого этажа [видео]
Ева МУР@kp_kuban
Поделиться:
Медики ее не спаслиМедики ее не спасли
Изменить размер текста:

Трагедия произошла в одном из отелей в Адлерском районе Сочи в ночь на 25 июля. Женщину обнаружили под окном номера, находящегося на четвертом этаже. Очевидцы происшествия сообщили в экстренные службы. Однако реанимационные мероприятия медиков, прибывших на место ЧП, не помогли. Туристка погибла.

Сейчас выясняются обстоятельства трагедии. Официальных комментариев пока нет.

В Сочи из окна отеля выпала туристка.

Напомним, 24 июля в реке утонула 6-летняя девочка. Она пошли купаться вместе с подругой. Место на пляже выбрали у речки Анапки, впадающей в Черное море. Как сообщают очевидцы, младшая 6-летняя девочка заплыла слишком далеко. Справиться самостоятельно с течением не смогла, а на помощь никто не пришел. Малышка утонула. Тело ребенка увидел мужчина, который проходил мимо. Он достал ее из воды и вызвал правоохранителей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На Кубани ожидают сильных ливней с градом и шквалистым ветром
На серпантине "Джубга - Сочи" перевернулся грузовик
Игрок футбольного "Краснодара" женился
Носить маски обязательно: на Кубани за "забывчивость" ссадят с автобуса и не пустят в магазин
Смерть на отдыхе: В Сочи из окна отеля выпала женщина
Новая жертва коронавируса: в Сочи умерла 88-летняя женщина
В Краснодаре четвертые сутки ищут девушку, пропавшую накануне своего 18-летия
Вениамин Кондратьев поздравил моряков с Днем ВМФ
В Краснодаре потушили масштабный пожар
Число больных коронавирусом в Краснодарском крае 26 июля 2020 увеличилось еще на 94 человек
Смерть в прямом эфире: В Сочи водителя грузовика убил кузов
Улица-танцпол: В центре Краснодара снова произошла стычка полиции с молодежью
Температура воды в Черном море 26 июля 2020: в Анапе донное течение мешает ей прогреться
Включать воду в Геленджике теперь будут раз в сутки - на полтора часа
За два летних месяца Краснодарский край посетили 1,7 млн туристов
В аварии под Темрюком погибли двое
В реке Анапка утонула 6-летняя девочка
На улицы Сочи вышли патрули для контроля