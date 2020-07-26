В Краснодаре четвертые сутки ищут девушку, пропавшую накануне своего 18-летия

26 Июль 2020 2020-07-25T22:44:04+03:00

Дарья Поддубная пропала несколько дней назад. Фото: УВД по Краснодару

Дарья Поддубная вышла из дома и не вернулась

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Поиски 18-летней Дарьи Поддубной идут уже четвертые сутки.

- 21 июля 2020 года ушла из дома по улице Шевченко краевого центра, и до настоящего времени ее местонахождение неизвестно, - сообщают "КП" - Кубань" в пресс-службе УМВД по Краснодару.

Известно также, что на вид девушке 16-17 лет, рост около 165 сантиметров, она худощавого телосложения, волосы рыжего цвета средней длины.

Всех располагающих какой-либо информацией о местонахождении Дарьи Поддубной сотрудники полиции просят сообщить об этом по телефонам: 8(964) 914-09-93, 8(928) 357-000-7, либо 102.

Напомним, в Сочи в аварии пострадал ребёнок. Он госпитализирован с травмами. Дорожно-транспортное происшествие произошло в Центральном районе города-курорта, на улице Транспортной 24 июля, около 9:00.

- По предварительной информации 24-летний местный житель был за рулем автомобиля Hyundai. Он не уступил дорогу машине Toyota, и иномарки столкнулись, - сообщили «Комсомольской правде»-Кубань» в отделении по пропаганде безопасности дорожного движения ОГИБДД УВД по городу Сочи.

ИСТОЧНИК KP.RU