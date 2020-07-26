Улица-танцпол: В центре Краснодара снова произошла стычка полиции с молодежью

26 Июль 2020 2020-07-26T09:22:57+03:00

Полиция уже наказала одного из участников ночной тусовки. Фото: "Телетайп Краснодар"

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В Краснодаре на пешеходной в выходные улице Красной молодежь снова устроила массовую дискотеку. Жители окрестных домов сообщили о нарушении режима в период пандемии в полицию. Сразу несколько экипажей дорожно-постовой службы приехали усмирять танцующих горожан.

- Сотрудникам ДПС оказал сопротивление один из молодых людей. 24-летний парень не подчинился требованиям полицейских и был доставлен в отделение, - сообщил "КП" - Кубань" официальный представитель УВД по Краснодару Артем Коноваленко.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="640" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/792652" frameborder="0"></iframe> В центре Краснодара у полицейских с молодежью снова произошла стычка.

В итоге молодому человеку вменяют в вину неподчинение правоохранителям. Наказание по соответствующей статье КоАП грозит пятнадцатью сутками ареста. Меру вины в этом случае будет решать суд.

К слову, в конце недели, 24 июля, в Краснодарском крае ужесточили контроль за ношением защитных масок в транспорте и закрытых помещениях. В Роспотребнадзоре "КП" - Кубань" сообщили, что именно из-за скученности в регионе произошел внезапный рост заболевших.

ИСТОЧНИК KP.RU