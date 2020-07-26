Вениамин Кондратьев поздравил моряков с Днем ВМФ

26 Июль 2020 2020-07-26T11:51:10+03:00

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Глава Кубани Вениамин Кондратьев поздравил моряков с Днем Военно-морского флота.

- Жители нашего региона к этому празднику относятся по-особенному. Черноморский флот защищал границы Кубани испокон веков. Победы русских моряков в годы Великой Отечественной войны - гордость поколений. Наши земляки с честью служат во флоте сегодня и выполняют поставленные перед ними задачи. Здоровья вам, бодрости духа и новых успехов в деле укрепления морского могущества России, - адресовал губернатор морякам свою поздравительную речь.

Напомним, В Новороссийске отменили масштабное празднование Дня ВМФ. Мероприятие будет закрыто для зрителей и пройдет на базе Черноморского флота. 26 июля на крейсере "Михаил Кутузов" традиционный День открытых дверей проводиться не будет - тоже из-за угрозы распространения инфекции, так как именно в этот день ожидалось большое прибытие гостей. С понедельника, 27 июля, крейсер возобновит работу в обычном режиме.

ИСТОЧНИК KP.RU