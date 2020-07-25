В Новороссийске День ВМФ 2020 пройдет без зрителей из-за ухудшившейся эпиодобстановки

За последние сутки в городе-герое выявили два больных коронавирусом, а во всем регионе - 92 человека. Цифра пугает, поэтому в Новороссийске отменили масштабное празднование Дня ВМФ. Мероприятие будет закрыто для зрителей и пройдет на базе Черноморского флота.

- На Форумной площади в связи с действующем режимом повышенной готовности и риска распространения коронавирусной инфекции все мероприятия отменены. Они пройдут на территории базы ВМФ Черноморского флота (ЧФ) в Новороссийске без зрителей, - прокомментировали в пресс-службе администрации Новороссийска.

Там же корреспонденту "Комсомолки" рассказали, что 26 июля на крейсере "Михаил Кутузов" традиционный День открытых дверей проводиться не будет - тоже из-за угрозы распространения инфекции, так как именно в этот день ожидалось большое прибытие гостей. С понедельника, 27 июля, крейсер возобновит работу в обычном режиме.

Напомним, в День ВМФ по акватории Цемесской бухты должны были проплыть 20 боевых кораблей и катеров флота, а также принять участие должны были 10 единиц боевой техники. Сухопутная часть мероприятия должна была состояться на Форумной площади. С "Михаила Кутузова" должны были запустить артиллерийские залпы.