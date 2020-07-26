На серпантине "Джубга - Сочи" перевернулся грузовик

26 Июль 2020 2020-07-26T17:22:27+03:00

Изменить размер текста: A A

Видеорегистратор автомобиля, который ехал следом за КамАЗом зафиксировал то, как опрокинулся грузовик на трассе "Джубга - Сочи". Он ехал по серпантину, но на очередном вираже машину внезапно занесло и опрокинуло. Причем, в кювет упал не прицеп, который КамАЗ вез за собой.

- Непонятно, что стало причиной этой аварии. Может, он слегка превысил скорость, - сообщают очевидцы ДТП.

К слову, водитель жив, с травмами он доставлен в больницу Туапсе.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="352" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/792715" frameborder="0"></iframe> На серпантине по дороге в Сочи завалился грузовик. Видео: ЧП Сочи.

Напомним, в Сочи водителя грузовика убил кузов.Трагедия произошла в субботу днем, 25 июля. На одной из строительных площадок в переулке Теневой Хостинского района несколько работников наблюдали и даже записывали на видео то, как производил аварийную выгрузку материалов водитель одного из автомобилей. Внезапно кузов грузовика сорвался и завалился всем своим весом на кабину, где сидел водитель. Он погиб, начата проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU