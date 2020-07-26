2020-07-26T17:35:34+03:00
Общество

На Кубани ожидают сильных ливней с градом и шквалистым ветром

Непогода обрушится на регион в начале недели, 27 - 28 июля
Ева МУР@kp_kuban
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Фото: МЧСФото: МЧС
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Метеорологи спрогнозировали сильные ливни с грозами на Кубани в начале недели, 27-28 июля. Целый "букет" неблагоприятных метеоявлений накроет большинство районов региона.

- Ожидается сильный ливень с грозой, град и швалистый ветер до 23 метров в секунду, - сообщили "КП" - Кубань" в краснодарском Росгидрометцтре.

Однако дожди будет кратковременными и только снизят градус кубанского лета. Днем температура слегка упадет почти во всех районах края, кроме побережья, до +28 градусов.

Напомним, из-за жары в регионе МЧС объявило высокую пожароопасность. Запрещено разводить костры и засорять лес и лесополосы, полевые участки, бытовым, строительным и прочим мусором, а также бросать горящие спички, окурки, стекло.

В случае чрезвычайных ситуаций необходимо звонить (звонок бесплатный):

- «01» - единый телефон спасения;

- «101» - с мобильных телефонов;

- 8 (861) 268-64-40 - телефон доверия ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU

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