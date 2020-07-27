2020-07-27T09:47:39+03:00
Общество

В Сочи объявили штормовое предупреждение из-за угрозы формирования смерчей

Курорт готовится к неблагоприятным погодным явлениям
Юлия БАРАНОВА
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В Сочи объявили штормовое предупреждение из-за угрозы формирования смерчей.В Сочи объявили штормовое предупреждение из-за угрозы формирования смерчей.Фото: Анна МАЕВА
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В Сочи объявлено экстренное предупреждение из-за угрозы формирования смерчей над морем.

- В ближайшие несколько часов над побережьем Черного моря от Магри до Веселого прогнозируется опасность формирования смерчей, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе мэрии Сочи.

Жителям и гостям города Сочи рекомендуется принять необходимые меры предосторожности, не находится вблизи рек, на пляже быть бдительными.

Как писала «Комсомолка», 21 июля в Сочи туристы убежали от смерча, вышедшего на сушу. Ураган разбросал пляжное оборудование и даже поднял в воздух кабинку для переодевания.

ИСТОЧНИК KP.RU

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