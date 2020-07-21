«Летали палатки и лежаки»: в Сочи туристы убежали от смерча, вышедшего на сушу

В Сочи 21 июля около полудня на пляж Имеретинской низменности сошел смерч. Туристы едва успели укрыться от удара стихии в ближайшем прибрежном кафе. Сильнейший ураган подхватил пластиковые топчаны и зонты, поднял в воздух даже кабинку для переодевания. Она едва не упала на голову курортнику, который ехал в этот момент по набережной на электросамокате.

- Никто из людей на пляже не пострадал благодаря тому, что пляж был закрыт из-за штормового предупреждения, которое действует на курорте до конца дня 21 июля, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе мэрии Сочи. - О том, что имеется риск формирования смерчей над морем на участке Магри-Весёлое, власти жителей и гостей курорта предупреждали заранее.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="288" height="360" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/791773" frameborder="0"></iframe> Смерч в Сочи Видео: instagram.com/sochi_detka.

Ураган перевернул тяжелые скамейки на набережной, повредил пляжное оборудование, выбил стекла в близлежащих кафе.

Специалисты связывают удар стихии с аномальной жарой, которая была в Сочи накануне - температура воздуха поднялась до рекордной отметки - 37 градусов. Об этом предупреждали ученые Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="880" height="1536" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/791787" frameborder="0"></iframe> В Сочи туристы убежали от смерча, который вышел на пляж.Видео: t.me/gorodsochi

Как писала «Комсомолка», 21 июля в региональном МЧС предупредили, что есть опасность формирования смерчей над морем. Водные вихри могут образоваться в течение суток.