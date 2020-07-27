Глава Красноармейского района Кубани заболел коронавирусом

27 Июль 2020 2020-07-27T12:51:14+03:00

Об этом стало известно на днях

Изменить размер текста: A A

Стало известно о том, что глава Красноармейского района Краснодарского края Юрий Васин заболел коронавиурсом.

С характерными симптомами чиновника привезли в Красноармейскую ЦРБ - здесь находится госпиталь для лечения коронавирусных больных. Вместе с Васиным также госпитализировали несколько сотрудников районной администрации. Диагноз у всех один - COVID-19.

Часть работников администрации отправили в самоизоляцию под наблюдением медиков. Чиновники работаю на удаленке. А сам Юрий Васин сделал заявление.

- Я сам нахожусь на лечении в инфекционном госпитале в станице Полтавской с подтвержденным диагнозом COVID-19. Поэтому в очередной раз прошу всех вас прислушаться к советам врачей-эпидемиологов и специалистов Роспотребнадзора. Берегите себя, носите маски и перчатки в людных местах, ограничьте контакты с людьми, - заявил глава муниципалитета.

Напомним, ранее стало известно, что глава Мостовского района Сергей Ласунов заболел коронавирусом.

- Я, моя супруга и ее мама с подтвержденным коронавирусом лечимся в Краснодаре, - рассказал Ласунов. - Все, кто был со мной в контакте, включая членов семьи, будут находиться на самоизоляции.

ИСТОЧНИК KP.RU