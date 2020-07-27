Глава Красноармейского района Кубани заболел коронавирусом
Стало известно о том, что глава Красноармейского района Краснодарского края Юрий Васин заболел коронавиурсом.
С характерными симптомами чиновника привезли в Красноармейскую ЦРБ - здесь находится госпиталь для лечения коронавирусных больных. Вместе с Васиным также госпитализировали несколько сотрудников районной администрации. Диагноз у всех один - COVID-19.
Часть работников администрации отправили в самоизоляцию под наблюдением медиков. Чиновники работаю на удаленке. А сам Юрий Васин сделал заявление.
- Я сам нахожусь на лечении в инфекционном госпитале в станице Полтавской с подтвержденным диагнозом COVID-19. Поэтому в очередной раз прошу всех вас прислушаться к советам врачей-эпидемиологов и специалистов Роспотребнадзора. Берегите себя, носите маски и перчатки в людных местах, ограничьте контакты с людьми, - заявил глава муниципалитета.
Напомним, ранее стало известно, что глава Мостовского района Сергей Ласунов заболел коронавирусом.
- Я, моя супруга и ее мама с подтвержденным коронавирусом лечимся в Краснодаре, - рассказал Ласунов. - Все, кто был со мной в контакте, включая членов семьи, будут находиться на самоизоляции.
ИСТОЧНИК KP.RU
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