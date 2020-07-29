День ВДВ 2020 в Краснодаре: отметим праздник, но без фонтанов

29 Июль 2020 2020-07-29T16:12:36+03:00

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2 августа по всей России отмечают День Воздушно-десантных войск. «Голубые береты» всегда празднуют шумно - с размахом. В 2020 году ВДВ отметят свой юбилейный, 90-й юбилей. Правда, День ВДВ 2020 в Краснодаре не состоится - планы нарушил коронавирус.

Обычно 2 августа организуются праздничные концерты, мастер-классы по рукопашному бою и парады. Но согласно постановлению губернатора в Краснодарском крае запрещены любые массовые мероприятия. Акции с участием большого количества человек проводить нельзя. Из-за этого в кубанской столице, как и в других регионах страны, никаких показательных выступлений на этот день не планируют. Да и сами десантники отказались от традиционного шествия из-за ограничительных мер.

А еще в день ВДВ в городе выключат фонтаны. Они временно работать не будут из-за профилактики. Специалисты займутся чисткой, поменяют или заново закрепят большое число форсунок внутри чаш.

ИСТОЧНИК KP.RU