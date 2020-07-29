В Краснодаре с 1 по 4 августа временно отключат фонтаны

29 Июль 2020 2020-07-29T16:18:14+03:00

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В кубанской столице по традиции в преддверии Дня ВДВ отключают фонтаны. Как удалось узнать «КП» - Кубань», в этот раз они прекратят работу с 1 по 4 августа.

За это время специалисты отсоединят насосное оборудование и сольют воду из систем, чтобы приступить к очищению чаши фонтанов. Кроме того, они проверят насосов, фонарей, форсунок и электрокабелей. Если что-то вышло из строя, то специалисты заменят деталь.

Так что у «голубых беретов» не будет соблазна искупаться в фонтане. Кстати, День ВДВ 2020 в Краснодаре пройдет без масштабных мероприятий.

Стоит сказать, что купание в фонтанах запрещено - за это краснодарцев могут наказать рублем. Не рекомендуют освежаться подобным образом и эпидемиологи. По их словам, вода в фонтане обновляется не часто. К тому же, ее не очищают и не обеззараживают так, как это делают в бассейнах.

ИСТОЧНИК KP.RU