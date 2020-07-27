В Сочи КамАЗ упал на такси на горном серпантине
В Сочи 27 июля произошла серьезная авария: КамАЗ опрокинулся на такси. ДТП произошло в Красной Поляне на горном серпантине – дороге, ведущей Олимпийской деревне.
- По предварительным данным такси с пассажиром спускались вниз, за ним ехал КамАЗ. На левом повороте большегруз перевернулся на автомобиль такси, - рассказал «Комсомольской правде» - Кубань» старший инспектор отделения по пропаганде безопасности дорожного движения ОГИБДД УВД по Сочи Евгений Кривоконев
По словам старшего инспектора, обстоятельства и информация о пострадавших в данный момент уточняются.
Как сообщил «Комсомольской правде» - Кубань» источник в правоохранительных органах, в аварии пострадал мужчина.
Как сообщалось ранее, на серпантине "Джубга - Сочи" перевернулся грузовик.
ИСТОЧНИК KP.RU