27 Июль 2020 2020-07-27T18:38:14+03:00

В Сочи КамАЗ упал на такси на горном серпантине. Фото: архив КП

По предварительным данным в ДТП пострадал один человек

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В Сочи 27 июля произошла серьезная авария: КамАЗ опрокинулся на такси. ДТП произошло в Красной Поляне на горном серпантине – дороге, ведущей Олимпийской деревне.

- По предварительным данным такси с пассажиром спускались вниз, за ним ехал КамАЗ. На левом повороте большегруз перевернулся на автомобиль такси, - рассказал «Комсомольской правде» - Кубань» старший инспектор отделения по пропаганде безопасности дорожного движения ОГИБДД УВД по Сочи Евгений Кривоконев

По словам старшего инспектора, обстоятельства и информация о пострадавших в данный момент уточняются.

Как сообщил «Комсомольской правде» - Кубань» источник в правоохранительных органах, в аварии пострадал мужчина.

Как сообщалось ранее, на серпантине "Джубга - Сочи" перевернулся грузовик.

ИСТОЧНИК KP.RU