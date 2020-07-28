В Геленджике из-за аварии без воды остались почти 15 тысяч человек
Троицкий групповой водопровод остановлен
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Из-за крупной аварии на магистральном трубопроводе остановлено водоснабжение почти 15 тысяч человек в Геленджике. Прорыв произошел в 3:30 28 июля между селами Кабардинка и Марьина Роща.
- Ориентировочное время устранения - 10 часов. Выход на плановые показатели в течение 12 часов после завершения работ. Будет организован подвоз воды, - сообщают Концессии водоснабжения Геленджик.
Напомним, что из-за засухи в Геленджике воду дают по графику утром и вечером.
ИСТОЧНИК KP.RU