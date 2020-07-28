2020-07-28T11:14:59+03:00
Общество

В Сочи в аварии пострадали трое детей и двое взрослых

Маленьких пассажиров от серьезных травм уберегли детские удерживающие устройства
Юлия БАРАНОВА
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В Сочи в аварии пострадали трое детей и двое взрослых. Фото: отделения по пропаганде безопасности дорожного движения ОГИБДД УВД по СочиВ Сочи в аварии пострадали трое детей и двое взрослых. Фото: отделения по пропаганде безопасности дорожного движения ОГИБДД УВД по Сочи
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В Сочи при столкновении двух иномарок ранения получили трое детей и двое взрослых. Авария произошла 27 июля в 18:33 в поселке Красная Поляна, Адлерского района.

- По предварительным данным водитель за рулем автомобиля KIA не выбрал безопасный интервал дистанции и «догнал» Hyundai. В результате столкновения пострадали водитель и пассажиры, - сообщил «Комсомольской правде» - Кубань» старший инспектор отделения по пропаганде безопасности дорожного движения ОГИБДД УВД по Сочи Евгений Кривоконев.

Он обратил внимание, что взрослые были пристегнуты ремнями безопасности, а дети перевозились с использованием детских удерживающих устройств. Эти меры помогли избежать серьезных травм.

Как сообщалось ранее, в Сочи КамАЗ упал на такси на горном серпантине.

ИСТОЧНИК KP.RU

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