28 Июль 2020 2020-07-28T13:24:43+03:00

В Сочи местных жителей будут судить за хищение водных ресурсов реки Мзымта. Фото: архив КП

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В Сочи четыре местных жителя обвиняются в хищении водных ресурсов реки Мзымта. Уголовное дело заведено по п. «б» ч. 4 ст. 158, ст. 257 и по ч. 4 ст. 159 УК РФ.

По версии следствия, мужчины представляли строительную компанию «ЗУБР». Они

получили в пользование часть реки Мзымта для проведения дноуглубительных работ без забора водных ресурсов.

- С 1 августа 2018 года по 12 сентября 2019 года обвиняемые под видом проведения работ по устройству паводкового русла и расчистки дна похитили не менее 16 тысяч кубометров грунта, - сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры.

Причем, работы велись с нарушением правил охраны водных биологических ресурсов. Природе нанесен ущерб на сумму более 20 млн рублей.

Уголовное дело направлено в Адлерский районный суд для рассмотрения по существу.

Как сообщалось ранее, преступная группа в Сочи похитила полезных ископаемых на 12 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU