В Апшеронском районе после дождей подтоплены 100 домов

28 Июль 2020 2020-07-28T22:03:33+03:00

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По уточненной информации от экстренных служб, после ливней 28 июля в Апшеронском районе Краснодарского края вода зашла в 100 домов.

45 из них расположены в станице Куринской, где вода стекла со склонов гор, еще три дома подтоплены в районе хутора Городок вышедшей из берегов рекой Кура, а в станице Нефтяной воды реки Туха зашли в 52 дома.

- Спланировано работа оценочных комиссий по оценке ущерба. Вода с подтопленных территорий сошла, - сообщают в ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

На месте работают 76 человека и 19 единиц техники, при необходимости будут развернуты места временного пребывания для пострадавших жителей. Для просушки домов готовы тепловые пушки.

ИСТОЧНИК KP.RU