Судебные приставы Краснодарского края приняли присягу

29 Июль 2020 2020-07-29T10:01:24+03:00

Приставы присягнули на верность народу и Закону РФ. Фото: пресс-служба ГУССП по краю

На службу пришли больше тысячи человек

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В Краснодарском крае больше тысячи сотрудников службы судебных приставов принесли присягу на верность народу России и Закону.

- Каждый сотрудник берет на себя ответственность за выполнение служебного долга, - заявил на торжественной церемонии главный пристав Краснодарского края Дмитрий Ткаченко.

Сотрудники поклялись честно выполнять служебные обязанности, защищать права людей, интересы общества и государства, а также дорожить своей профессиональной честью, беречь и развивать лучшие профессиональные традиции.

Напомним, жители Кубани и Адыгеи пойдут под суд за хищение полезных ископаемых. Летом 2018 года 45-летний житель Краснодара предложил троим знакомым безработным обогатиться путем хищения песчано-гравийной смеси из русла реки Мзымта в Адлерском районе Сочи.

Был придуман целый план таких «заработков». 61-летний директор местной строительной компании направил в Минприроды региона края заявку на проведение работ по углублению дна реки Мзымта.

ИСТОЧНИК KP.RU