Судебные приставы Краснодарского края приняли присягу
В Краснодарском крае больше тысячи сотрудников службы судебных приставов принесли присягу на верность народу России и Закону.
- Каждый сотрудник берет на себя ответственность за выполнение служебного долга, - заявил на торжественной церемонии главный пристав Краснодарского края Дмитрий Ткаченко.
Сотрудники поклялись честно выполнять служебные обязанности, защищать права людей, интересы общества и государства, а также дорожить своей профессиональной честью, беречь и развивать лучшие профессиональные традиции.
Напомним, жители Кубани и Адыгеи пойдут под суд за хищение полезных ископаемых. Летом 2018 года 45-летний житель Краснодара предложил троим знакомым безработным обогатиться путем хищения песчано-гравийной смеси из русла реки Мзымта в Адлерском районе Сочи.
Был придуман целый план таких «заработков». 61-летний директор местной строительной компании направил в Минприроды региона края заявку на проведение работ по углублению дна реки Мзымта.
ИСТОЧНИК KP.RU