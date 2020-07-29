В Анапе поймали мужчину с 600 экземплярами камбалы

29 Июль 2020 2020-07-29T10:17:35+03:00

Он выловил рыбу в запретной зоне

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Пограничники УФСБ по Краснодарскому краю поймали рыбака с 600 экземплярами камбалы-глосса в Кизилташском лимане под Анапой. Это место запретно для вылова биоресурсов по Правилам рыболовства.

- Помимо рыбы у задержанного обнаружено и изъята сеть общей длинной 750 м и резиновая лодка. В отношении указанного гражданина проводятся процессуальные мероприятия, - сообщили "КП" - Кубань" в пресс-службе ведомства.

За такое правонарушение рыбак может заплатить большой штраф.

Напомним, специалисты Черноморо-Азовского морского управления Росприроднадзора провели проверку причин гибели дельфинов в Черном море в районе Геленджикской бухты. Она была инициирована депутатом Государственной думы от Краснодарского края Светланой Бессараб.

Исследования показали, что в морской воде присутствуют нефтепродукты с небольшим превышением предельно-допустимой концентрации. Полиция устанавливает виновных.

ИСТОЧНИК KP.RU