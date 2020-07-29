2020-07-29T10:54:58+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Краснодарском крае: число заболевших 29 июля 2020 увеличилось на 97

Ситуация с коронавирусом в Краснодарском крае на 29 июля 2020
Ева МУР@kp_kuban
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Число заболевших не снижаетсяЧисло заболевших не снижается
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Последние новости о ситуации с коронавирусом в Краснодарском крае на 29 июля 2020, самые важные. В крае продолжает расти количество больных. С каждым днем медики фиксируют рост зараженных. По данным оперативного штаба, за последние сутки на Кубани новой коронавирусной инфекцией заразились 97 человек.

- В Краснодаре заразились 31 человек. В Сочи 17 инфицированных, в Армавире – 15, в Славянске-на-Кубани – 11. По четыре новых пациента в Северском районе и Новороссийске, по три – в Анапе, Каневском и Красноармейском районах. По одному заболевшему в Новокубанском, Крымском, Абинском, Новопокровском, Тимашевском районах и Геленджике, - говорят в оперативном штабе.

Там же отметили, что среди заболевших доля женщин как всегда велика - их 59. Мужчин - 38. Самому старшему пациенту 84 года.

С начала пандемии в Краснодарском крае, по данным на 29 июля 2020, заразились 8072 человек. 6918 из них уже выписаны из медицинских учреждений, 108 умерли, 31 находятся в тяжелом состоянии на аппаратах ИВЛ, один - на ЭКМО.

Под наблюдением медиков по месту жительства находятся 3696 человек. Напомним, вчера число больных коронавирусом в Краснодарском крае увеличилось на 95.

ИСТОЧНИК KP.RU

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