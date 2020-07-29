Родители новороссийских школьников жалуются, что с них собирают деньги на обеззараживающие лампы

29 Июль 2020 2020-07-29T10:52:18+03:00

В мэрии уверяют, что такого не может быть

Изменить размер текста: A A

Начало учебного года уже близко, июль вот-вот закончится, пройдет незаметно август, а там - и 1 сентября. В этом году учеба начнется в обычном режиме, даже несмотря на пандемию. Во всяком случае, так заявили в министерстве образования Кубани. Но кто знает, как будет складываться эпидемиологическая обстановка через месяц. Может, и перенесут начало занятий на более поздний период? Пока об этом неизвестно.

Как отмечают в профильном министерстве, в классах обязательно должны установить обеззараживающие лампы. Вопрос: за чей счет, ведь вещь эта относительно дорогая? Не можем говорить точно, но, судя по всему, в некоторых школах в Новороссийске этот вопрос пытаются решить за счет родительских карманов. Причем, как уверяют сами жители города-героя, происходит это сразу в нескольких учреждениях. Родители детей уверяют, что с них требуют по 500 и по 1000 рублей.

Чтобы проверить достоверность этих сведений, "Комсомольская правда" - Кубань" обратилась в мэрию Новороссийска за комментарием.

- Подобное исключено. Город изыскивает самостоятельные возможности купить лампы в классы. А если родители хотят купить лампу в класс, то это делается добровольно и по решению родительского комитета, - рассказали в пресс-службе администрации города-героя.

Выходит, что деньги с родителей никто не собирает. Но даже если допустить возможность, что это так, то, судя по ответу мэрии, можно сделать вывод - родители вправе отказаться от сдачи денег на обеззараживающие лампы.

ИСТОЧНИК KP.RU