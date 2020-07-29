«Требуют чистоты, а сами дерьмо по ночам в ливневки сливают»: глава Джубги рассказал, за что жители подарили ему метлу

29 Июль 2020 2020-07-29T12:04:23+03:00

Главу Андрея Марьина раскритиковали за грязь на улицах и пляже курорта [эксклюзив kp.ru, видео]

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Главе администрации поселка Джубга Андрею Марьину жители преподнесли метлу. Прямо во время встречи с активистами на стол мэру положили инвентарь дворника.

- Не можете организовать, метите сами, - объяснил свой перформанс один из жителей Николай Молчанов.

"КП" - Кубань" поговорила с главой Андреем Марьиным и узнала, почему его работа вызывает столько критики местного населения. К слову, небезосновательно.

- Я работаю в этой должности всего 10 месяцев, и делаю все, чтобы поселок стал чище. Но есть объективные причины, которые мешают этому. К примеру, жители, среди которых многие используют свое жилье как гостевые дома, не все заключили договоры с мусороуборочными компаниями. Часто здесь с меня требуют чистоты, а сами по ночам в ливневки дерьмо сливают, - рассказал глава в эксклюзивном разговоре с "Комсомолкой".

К слову, активные жители поселка не ограничиваются только лишь презентами с намеком. Они пишут жалобы на мэра в инстанции.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ

Мэру курортной Джубги жители подарили метлу, чтобы навел чистоту

Местные активисты раскритиковали главу Андрея Марьина за грязь на улицах и пляжах [видео]

ИСТОЧНИК KP.RU