2020-07-29T18:37:52+03:00
Общество

В Сочи проверяют правила перевозки детей в автомобилях

Рейды сотрудники ГИБДД проводят совместно с инспекторами по делам несовершеннолетних
Юлия БАРАНОВА
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В Сочи проверяют правила перевозки детей в автомобилях. Фото: отделение по пропаганде безопасности дорожного движения ОГИБДД УВД по городу СочиВ Сочи проверяют правила перевозки детей в автомобилях. Фото: отделение по пропаганде безопасности дорожного движения ОГИБДД УВД по городу Сочи
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В Сочи сотрудники ГИБДД совместно с инспекторами по делам несовершеннолетних проводят мероприятия, направленные на предупреждение ДТП с детьми, контролируют и пресекают нарушения правил перевозки маленьких пассажиров.

На дорогах курорта проводится разъяснительная работа с водителями о возможных последствиях нарушений, ведь даже незначительное столкновение может привести к серьезным травмам.

- Сотрудники Госавтоинспекции особое внимание уделяют разъяснению участникам дорожного движения последствий, к которым приводит отступление от того или иного пункта Правил, приводя в пример конкретные ДТП, случившиеся на наших дорогах. Как правило, такие мерыимеют большее воздействие, чем только составление административного материала, - сообщил «Комсомольской правде» - Кубань» начальник ОГИБДД УВД по городу Сочи подполковник полиции Александр Кузьмин.

Как писала ранее «Комсомолка», в Сочи в аварии пострадали трое детей и двое взрослых. Но маленьких пассажиров от серьезных травм уберегли детские удерживающие устройства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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