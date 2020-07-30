2020-07-30T11:35:20+03:00
Общество

На Кубани нашли пропавшую девушку спустя неделю

Дарья Поддубная жива
Виталий КАРНАУХ
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Фото пресс-службы ГУ МВД региона.Фото пресс-службы ГУ МВД региона.
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Правоохранителям удалось найти пропавшую без вести Дарью Поддубную.

- Местонахождение 18-летней жительницы города Краснодара установлено, она передана родителям. Между тем, проведение проверки по данному факту продолжается, по окончании проверки будет принято процессуальное решение, - заявили в СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Напомним, девушка вышла 21 июля из собственного дома, что на улице Шевченко в Краснодаре, и отправилась в неизвестном направлении. О пропаже заявили ее родственники. В полиции была составлена ориентировка.

Кстати, сейчас правоохранители разыскивают и жителя Геленджика Юрия Чеснокова. Мужчина пенсионного возраста перестал выходить на связь. В редакцию "Комсомолки" обратилась его родная сестра.

- Юра родился в Пермской области 21 июля 1952 года, - рассказывает сестра. – В последнее время проживал на Кубани, в Геленджике по улице Озерной в многоквартирном доме.

В последние дни его видели в неврологическом отделении больницы Геленджика. А после - мужчина пропал.

ИСТОЧНИК KP.RU

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