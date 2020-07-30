В Сочи коллекция музея пополнилась археологическими артефактами античности и средневековья

30 Июль 2020 2020-07-30T16:54:11+03:00

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В Сочи сотрудники управления ФСБ России по Краснодарскому краю передали в музей истории города-курорта уникальную коллекцию артефактов античности и средневековья.

В числе 111 экспонатов наконечники, холодное оружие, шлемы, женские украшения. Все это было изъято у «чёрных» копателей и нелегальных коллекционеров.

- Надеюсь, что все эти артефакты помогут сочинцам и гостям курорта составить более полное представление об историческом развитии народов, которые населяли Северо-Западный Кавказ на протяжении последних двух с лишним тысячелетий. Уверен, что посетители музея отнесутся к этим предметам с большим интересом, - отметил первый заместитель начальника Управления ФСБ России по Краснодарскому краю, начальник службы в городе Сочи, генерал-майор Виктор Шаменков.

Как сообщала ранее «Комсомольская правда» - Кубань», в июле Президент России поздравил музей истории города-курорта Сочи с вековым юбилеем.

ИСТОЧНИК KP.RU