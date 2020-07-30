2020-07-30T16:54:11+03:00
Общество

В Сочи коллекция музея пополнилась археологическими артефактами античности и средневековья

Экспонаты передали сотрудники управления ФСБ России по Краснодарскому краю
Юлия БАРАНОВА
Поделиться:
В Сочи коллекция музея пополнилась археологическими артефактами античности и средневековья. Фото: @kulturasochiВ Сочи коллекция музея пополнилась археологическими артефактами античности и средневековья. Фото: @kulturasochi
Изменить размер текста:

В Сочи сотрудники управления ФСБ России по Краснодарскому краю передали в музей истории города-курорта уникальную коллекцию артефактов античности и средневековья.

В числе 111 экспонатов наконечники, холодное оружие, шлемы, женские украшения. Все это было изъято у «чёрных» копателей и нелегальных коллекционеров.

- Надеюсь, что все эти артефакты помогут сочинцам и гостям курорта составить более полное представление об историческом развитии народов, которые населяли Северо-Западный Кавказ на протяжении последних двух с лишним тысячелетий. Уверен, что посетители музея отнесутся к этим предметам с большим интересом, - отметил первый заместитель начальника Управления ФСБ России по Краснодарскому краю, начальник службы в городе Сочи, генерал-майор Виктор Шаменков.

Как сообщала ранее «Комсомольская правда» - Кубань», в июле Президент России поздравил музей истории города-курорта Сочи с вековым юбилеем.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На Кубани  власти будут субсидировать строительство газораспределительных сетей
Глава Гиагинской и местный депутат украли 780 тысяч рублей на реконструкции Вечного огня
Под Анапой загорелась сухая трава на склоне горы
В Сочи коллекция музея пополнилась археологическими артефактами античности и средневековья
32-летний мужчина на Кубани до смерти забил собственную 55-летнюю мать
Юрий Бурлачко: «Необходимо дождаться обновления федерального законодательства»
ВТБ Онлайн теперь доступен для владельцев HUAWEI и HONOR
Жители Кубани могут оценить свои бизнес-способности при помощи онлайн-теста
Суд в Краснодаре признал незаконным бездействие чиновников мэрии по делу о переносе сетей отопления
В Сочи в депутаты горсобрания выдвинулись 219 кандидатов
За пять лет на Кубани создано почти 700 спортивных объектов
Под Новороссийском отремонтировали шесть высоковольтных линий
С начала 2020 года региональным маткапиталом на Кубани воспользовались более 1,5 тысячи семей
В Краснодаре впервые за 40 лет занялись масштабным обновлением общественного транспорта
В первом полугодии 2020 года прокуратура на Кубани помогла вернуть 240 миллионов рублей долгов по зарплате
Заммэра Армавира оштрафовали на 140 тысяч рублей за «забывчивость»
В Белореченске гость насмерть забил хозяина квартиры
В Краснодаре с исторических зданий сняли 50 рекламных вывесок
Губернатор Кубани поручил мэру Сочи проверить законность строительства в лесном массиве микрорайона Бытха
На таможне в Сочи в грузовике найдены десятки контрабандных смартфонов
В Краснодаре женщину за призывы к экстремизму отправили на принудительное лечение
В Краснодаре до конца года откроют новый детский сад в микрорайоне Гидростроителей
ВТБ узнал, сколько россиян планируют провести свой отпуск за границей
Сбербанк зафиксировал рекордное количество транзакций в транспорте Сочи