Губернатор Кубани потребовал отчета о ситуации с точечной застройкой в Краснодаре
В ходе традиционного «часа контроля» в администрации края вновь были обсуждены вопросы градостроительной политики в городах и районах региона. Застройку краевые власти держат под постоянным контролем.
В особенности это касается Краснодара и курортных территорий.
Краевая комиссия по соблюдению градостроительного законодательства выезжает в Горячий Ключ. На этот раз возглавит ее вице-губернатор Сергей Болдин.
В ходе часа контроля возникли вопросы и к точечной застройке в краевом центре. В Краснодаре работой такой комиссии будет руководить первый заместитель губернатора.
- Я в отпуске просто. Пусть её Андрей Анатольевич Алексеенко возглавит,- сказал в ходе совещания мэр Краснодара Евгений Первышов.
Ситуацию в столице Кубани глава региона Вениамин Кондратьев намерен рассмотреть особенно тщательно.
- Отдельно также рассмотрим ситуацию по Краснодару. Жду в понедельник от коллег полный отчёт по ситуации с застройкой свободных участков города. Мы договаривались, что приоритет будем отдавать объектам для людей — школам, детским садам, скверам,- отметил губернатор.
ИСТОЧНИК KP.RU