Губернатор Кубани потребовал отчета о ситуации с точечной застройкой в Краснодаре

31 Июль 2020 2020-07-31T12:22:58+03:00

Свою обеспокоенность Вениамин Кондратьев высказал на совещании в администрации края

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В ходе традиционного «часа контроля» в администрации края вновь были обсуждены вопросы градостроительной политики в городах и районах региона. Застройку краевые власти держат под постоянным контролем.

В особенности это касается Краснодара и курортных территорий.

Краевая комиссия по соблюдению градостроительного законодательства выезжает в Горячий Ключ. На этот раз возглавит ее вице-губернатор Сергей Болдин.

В ходе часа контроля возникли вопросы и к точечной застройке в краевом центре. В Краснодаре работой такой комиссии будет руководить первый заместитель губернатора.

- Я в отпуске просто. Пусть её Андрей Анатольевич Алексеенко возглавит,- сказал в ходе совещания мэр Краснодара Евгений Первышов.

Ситуацию в столице Кубани глава региона Вениамин Кондратьев намерен рассмотреть особенно тщательно.

- Отдельно также рассмотрим ситуацию по Краснодару. Жду в понедельник от коллег полный отчёт по ситуации с застройкой свободных участков города. Мы договаривались, что приоритет будем отдавать объектам для людей — школам, детским садам, скверам,- отметил губернатор.

ИСТОЧНИК KP.RU