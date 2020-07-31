2020-07-31T12:33:57+03:00
Общество

Пробки на трассе «Джубга – Сочи» в сторону моря 31 июля 2020: заторы в Туапсе и Лазаревском

Пробки образовались на трассе «Джубга – Сочи» 31 июля 2020
Виталий КАРНАУХ
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Фото: "ЯндексКарты".Фото: "ЯндексКарты".
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Первый выходной этой рабочей недели уже завтра. Это здорово, но еще это означает, что на дорогах, ведущих к Черному морю, появились транспортные коллапсы. Это отчетливо видно на «ЯндексКартах». «Комсомольская правда» - Кубань» рассказывает, где придется постоять на участке автодороги А-147 Джубга – Сочи.

Развилка перед Джубгой спокойна – М-4 ушла в сторону Новороссийска без пробок, а вот дорога на Сочи начинает потихоньку багроветь. В самой Джубге постоять придется на Новороссийском шоссе – здесь дорога красного цвета. Закончится пробка на выезде из поселка. Несильные заторы ожидают автомобилистов в Лермонтово.

Серьезная пробка в Новомихайловском – здесь вереница машин растянулась на протяжении всего поселка. Что явилось причиной – пока неизвестно, аварий и ремонтных работ, по данным «ЯндексКарт», здесь нет. Закончится затор в начале серпантина. Ольгинка свободна – проехать здесь не составит труда. Небуг также «чист».

Следующие заторы начнутся в Агое и продолжатся в Туапсе. По городу без остановок проехать не получится. В некоторых местах серпантина до Лазаревского также небольшие пробки. А в самом Лазаревском серьезные заторы. Так, полностью «стоит» улица Победы.

Следующие пробки начнутся на подъезде к Сочи.

Пробки на трассе "Краснодар - Новороссийск" - читайте здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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