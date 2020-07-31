2020-07-31T15:03:24+03:00
Карта Кубани

Жители Новороссийска просят учредить должность городского шамана

Он, по их мнению, поможет наладить водоснабжение
Никита ВЫСОЦКИЙ
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Фото: администрация Новороссийска.Фото: администрация Новороссийска.
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Самая громкая тема этого лета – водоснабжение Новороссийска. За почти четыре года нынешняя власть ситуацию изменить не смогла. В Неберджаевском водохранилище воды нет, чиновники уповают на Троицкий групповой водопровод. Однако новую ветку построят не скоро, хотя уже и начались работы. Так что же делать: население растет, а воды все нет и нет?

Горожане, кажется, нашли способ – учредить должность шамана. Активисты даже петицию создали на специальном сайте. Правда, пока она популярности не набрала.

- Вот уже год как в подавляющем большинстве районов и пригородов города-героя Новороссийска введен график водоснабжения: 2-3 часа утром и вечером, а где-то люди не видят воду и вовсе. Основная причина - пересохшее Неберджаевское водохранилище. Официальный ответ властей - строится новая ветка водовода из Троицка. А пока - живите по расписанию, товарищи новороссийцы, - написал в своей петиции автор, подписавшийся Алексеем Новороссийским.

На недавнем совещании городской глава объяснил, что безводие связано с засушливой погодой. Неберджай пересох, скважины опустели.

- Если мы в 21-ом веке в полумиллионном портовом городе зависим от погоды, остается одно. Предлагаю ввести должность муниципального шамана, призывающего дождь, танцуя с бубном вокруг Неберджаевского водохранилища. По всей видимости, это единственный вариант, - заключил автор.

ИСТОЧНИК KP.RU

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