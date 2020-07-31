В Сочи спасли 12-летнего подростка, который чуть не утонул в море
В Сочи в море едва не утонул 12-летний мальчик. Инцидент произошел на пляже «Гамма Сириус» в Имеретинской низменности. Дежурство на приморской территории нес матрос-спасатель Эльдар Дениев, он заметил в море тонущего подростка. Вместе с напарниками Иваном Ерофеевым и Романом Шулаевым он бросился на помощь школьнику.
Когда мальчика достали из воды, он был без сознания.
- Спасатели помогли оперативно прибывшей бригаде скорой помощи с оборудованием, а после с транспортировкой ребенка до спецавтомобиля, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
Как писала ранее «Комсомольская правда» - Кубань», в Сочи спасли тонущую в Черном море женщину.
ИСТОЧНИК KP.RU