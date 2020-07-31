2020-07-31T16:02:42+03:00
Общество

В Краснодаре начали промывать скважины в Школьном микрорайоне после отравления жителей

Если после этого вода пройдет тест Роспотребнадзора, то ее подадут жителям
Виталий КАРНАУХ
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Фото: пресс-служба мэрии.Фото: пресс-служба мэрии.
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В краевом центре 31 июля приступили к промывке скважин и резервуаров на водозаборе в Школьном микрорайоне. В мэрии отмечают, что это объекты ФГУП ЦЖилищно-коммунальный комплекс", что находится на улице Филатова. Он-то и питает весь микрорайон.

В городском департаменте хозяйства заявили, что работы проводят за счет средств ФГУП "ЖКХ" специалисты профильной организации. После того, как промывка скважин и резервуаров закончится, сотрудники Роспотребнадзора вновь проверят воду. Если пробы покажут хороший результат, то вода вернется в дома и квартиры жителей.

Напомним, пару недель назад из-за сильных дождей грязная вода попала в одну из скважин. Из-за этого в микрорайоне было зафиксировано массовое отравление жителей. У краснодарцев началась рвота, слабость, а также поднялась температура. Некоторые из них обращались за медицинской помощью.

ИСТОЧНИК KP.RU

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