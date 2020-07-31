Предпринимателя, который бросил винтовку в лицо работнице тира в Анапе в 2019 году, оштрафовали на 300 тысяч рублей

31 Июль 2020 2020-07-31T18:19:08+03:00

Девушка изменила свое решение и простила напавшего на нее предпринимателя. Фото: соцсети.

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Прошел ровно год, как в Анапе произошла эта чудовищная история. Пьяный отдыхающий захотел пострелять в тире, но получил отказ. Тогда мужчина взбесился, плюнул работнице тира в лицо, а позже кинул в нее винтовку. У Татьяны Федоровой было серьезное рассечение головы.

Позже стало известно, что тем мужчиной был 38-летний предприниматель из Крымска Сурен Гелоян. История получила широкий общественный резонанс, обидчика молодой девушки задержали.

Спустя год после произошедшего, когда дело дошло до суда, Татьяна простила Сурена. По ее словам, мужчина признал вину, принес ей извинения и даже попросил прощения у матери девушки.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/725555" frameborder="0"></iframe> В Анапе мужчина напал на сотрудницу тира.

- Я не хочу быть кровожадной и требовать жестокого наказания. Прекрасно понимаю, что лишение свободы понесет за собой вред его семье и детям, - продолжила говорить девушка на камеру, периодически отвлекаясь на бумажку в руках. - Да, мне был нанесен материальный вред, но шрамы зажили, душевные раны затянулись, пришло осознание на милосердие.

А сегодня, 31 июля, стало известно что безнаказанным Гелоян все же не остался - его оштрафовали на 300 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU