«Шрамы зажили, душевные раны затянулись»: В Анапе пострадавшая от дебошира в тире девушка простила обидчика

Неожиданный поворот появился в громкой истории с избиением сотрудницы тира в Анапе. Напомним, все случилось 1 августа 2019 года на Большом Утрише. 22-летняя Татьяны Федорова вежливо отказала пьяному мужчине, который был с компанией, пострелять. Отказ он воспринял с агрессией. Сначала он плюнул в девушку, а затем бросил в нее винтовку. При этом никто из товарищей не встал на ее защиту. У Татьяны Федоровой было серьезное рассечение головы.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/725555" frameborder="0"></iframe> В Анапе мужчина напал на сотрудницу тира.

Позже выяснилось, что нападавшим оказался 38-летний предприниматель из Крымска Сурен Гелоян. Чтобы ситуацию не пустили на самотек, знакомые и друзья пострадавшей распространили информацию. История получила широкий общественный резонанс. В итоге хулигана задержали.

После нападения у девушки было серьезное рассечение.

Защищать Таню взялся известный столичный адвокат. В марте он сообщил, что расследование в отношении Сурена Гелояна завершилось. Его обвинили в «Хулиганстве», а также в «Умышленном причинении легкого вреда здоровью». Правда, свою вину сам дебошир не признавал.

Сурен Гелоян. Фото: пресс-служба СУ СК России по Краснодарскому краю

- Мне приятно, что история приобрела такой резонанс, иначе ему бы опять все сошло с рук, - писала девушка, когда ее поддержала общественность. - Я надеюсь, что дело ни в коем случае не замнут. Всем спасибо.

Обращение девушки год назад.

Но спустя год, когда дело стало слушаться в суде, пострадавшая неожиданно заявила, что простила обидчика. Об этом сама Татьяна сообщила в видеообращении, записанном в зале суда.

- Я приняла решение о примирении с Суреном Гелояном, так как, прежде всего, подумала о его жене и детях, - начала объяснять девушка. – После выхода материала в СМИ, в адрес меня и его семьи полилось много негатива. Я как женщина, как будущая жена и мать не хотела бы оказаться на месте его супруги.

По словам Татьяны, Сурен признал свою вину, принес самой пострадавшей извинения и даже попросил прощения у матери девушки.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="640" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/788685" frameborder="0"></iframe> В Анапе пострадавшая от дебошира в тире девушка простила обидчика Видео: instagram.com/tipichkras.

- Я не хочу быть кровожадной и требовать жестокого наказания. Прекрасно понимаю, что лишение свободы понесет за собой вред его семье и детям, - продолжила говорить девушка на камеру, периодически отвлекаясь на бумажку в руках. - Да, мне был нанесен материальный вред, но шрамы зажили, душевные раны затянулись, пришло осознание на милосердие.

Татьяна надеется, что впредь предприниматель никогда не допустит подобных инцидентов.

- Я прощаю Сурена и желаю мира ему и его многодетной семье, - закончила пострадавшая.

Несмотря на решение Татьяны, последнее слово все-таки скажет Фемида. Приговор Сурен Гелоян услышит 7 июля.

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С ЧЕГО ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ

В Анапе пьяный мужчина напал на сотрудницу тира

Драка в тире Анапы случилась 11 августа в 20:50. Компания мужчин пришла в заведение, чтобы пострелять. Но сотрудница тира сказала, что в их состоянии стрелять нельзя – по словам девушки, товарищи были пьяны (читайте далее)