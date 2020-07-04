2020-07-04T12:50:48+03:00
Происшествия

«Шрамы зажили, душевные раны затянулись»: В Анапе пострадавшая от дебошира в тире девушка простила обидчика

Об этом она рассказала в видеообращении [фото, видео]
Евгения ХИЛЬКО@kp_kuban
Поделиться:
Девушка изменила свое решение и простила напавшего на нее предпринимателя.Девушка изменила свое решение и простила напавшего на нее предпринимателя.
Изменить размер текста:

Неожиданный поворот появился в громкой истории с избиением сотрудницы тира в Анапе. Напомним, все случилось 1 августа 2019 года на Большом Утрише. 22-летняя Татьяны Федорова вежливо отказала пьяному мужчине, который был с компанией, пострелять. Отказ он воспринял с агрессией. Сначала он плюнул в девушку, а затем бросил в нее винтовку. При этом никто из товарищей не встал на ее защиту. У Татьяны Федоровой было серьезное рассечение головы.

В Анапе мужчина напал на сотрудницу тира.

Позже выяснилось, что нападавшим оказался 38-летний предприниматель из Крымска Сурен Гелоян. Чтобы ситуацию не пустили на самотек, знакомые и друзья пострадавшей распространили информацию. История получила широкий общественный резонанс. В итоге хулигана задержали.

После нападения у девушки было серьезное рассечение.

После нападения у девушки было серьезное рассечение.

Защищать Таню взялся известный столичный адвокат. В марте он сообщил, что расследование в отношении Сурена Гелояна завершилось. Его обвинили в «Хулиганстве», а также в «Умышленном причинении легкого вреда здоровью». Правда, свою вину сам дебошир не признавал.

Сурен Гелоян. Фото: пресс-служба СУ СК России по Краснодарскому краю

Сурен Гелоян. Фото: пресс-служба СУ СК России по Краснодарскому краю

- Мне приятно, что история приобрела такой резонанс, иначе ему бы опять все сошло с рук, - писала девушка, когда ее поддержала общественность. - Я надеюсь, что дело ни в коем случае не замнут. Всем спасибо.

Обращение девушки год назад.

Обращение девушки год назад.

Но спустя год, когда дело стало слушаться в суде, пострадавшая неожиданно заявила, что простила обидчика. Об этом сама Татьяна сообщила в видеообращении, записанном в зале суда.

- Я приняла решение о примирении с Суреном Гелояном, так как, прежде всего, подумала о его жене и детях, - начала объяснять девушка. – После выхода материала в СМИ, в адрес меня и его семьи полилось много негатива. Я как женщина, как будущая жена и мать не хотела бы оказаться на месте его супруги.

По словам Татьяны, Сурен признал свою вину, принес самой пострадавшей извинения и даже попросил прощения у матери девушки.

В Анапе пострадавшая от дебошира в тире девушка простила обидчика Видео: instagram.com/tipichkras.

- Я не хочу быть кровожадной и требовать жестокого наказания. Прекрасно понимаю, что лишение свободы понесет за собой вред его семье и детям, - продолжила говорить девушка на камеру, периодически отвлекаясь на бумажку в руках. - Да, мне был нанесен материальный вред, но шрамы зажили, душевные раны затянулись, пришло осознание на милосердие.

Татьяна надеется, что впредь предприниматель никогда не допустит подобных инцидентов.

- Я прощаю Сурена и желаю мира ему и его многодетной семье, - закончила пострадавшая.

Несмотря на решение Татьяны, последнее слово все-таки скажет Фемида. Приговор Сурен Гелоян услышит 7 июля.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Анапе завершили расследование уголовного дела об избиении работницы тира

Стадия предварительного расследования окончена и дело направляется для утверждения обвинительного заключения прокурору (подробнее)

С ЧЕГО ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ

В Анапе пьяный мужчина напал на сотрудницу тира

Драка в тире Анапы случилась 11 августа в 20:50. Компания мужчин пришла в заведение, чтобы пострелять. Но сотрудница тира сказала, что в их состоянии стрелять нельзя – по словам девушки, товарищи были пьяны (читайте далее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Анапа: новости города»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«Соколов изменял Насте с бывшей женой»: Адвокат убитой аспирантки Ещенко рассказала о новом повороте в деле доцента
По словам Александры Бакшеевой, скандалы в квартире историка происходили вовсе не из-за того, что невеста была против его встреч с детьми [эксклюзив kp.ru]
«Соколов изменял Насте с бывшей женой»: Адвокат убитой аспирантки Ещенко рассказала о новом повороте в деле доцента
По словам Александры Бакшеевой, скандалы в квартире историка происходили вовсе не из-за того, что невеста была против его встреч с детьми [эксклюзив kp.ru]
Новости 24
На Кубани в пожаре погибла 83-летняя женщина
На Кубани лабрадор Кристи по горячим следами нашла украденный велосипед
Новые случаи заражения коронавирусом в Краснодарском крае на 3 июля 2020 года: среди заболевших - 7 детей
Число заболевших коронавирусом в Краснодарском крае на 3 июля 2020 года увеличилось на 59 человек
Все на море: в Краснодарском крае поток машин из других регионов вырос почти в 2 раза
В Новороссийске продолжают гибнуть дельфины
Температура воды в Черном море 3 июля 2020: самая холодная вода в Анапе
Герман Греф: до конца года курс рубля может вырасти
На Кубани охрана Минтранса обеспечит безопасность пяти новых объектов
Сбербанк заключил соглашения о стратегическом сотрудничестве с главами двух территорий Краснодарского края
В Сочи МУП «Водосток» оштрафован на 700 тысяч рублей за сброс стоков
В Сочи поспела китайская земляника
На Кубани на случай аварийных отключений подготовили более 100 резервных источников питания
На Кубани в каждом муниципалитете создадут градостроительный совет
Жители Сочи могут пройти бесплатное тестирование на антитела к коронавирусу
План года по экспорту сельхозпродукции Краснодарский край выполнил на 44%
В Сочи откроют «IT-куб» для юных программистов
На выезде из Краснодара возникли огромные пробки
В районах Краснодарского края создадут градостроительные советы
В Новороссийске из моря вытащили утопленника
В Краснодарском крае из-за сильной жары ограничили на 20 дней доступ в леса