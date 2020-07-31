Жителей Краснодарского края просят отказаться от поездок у «нелегальных» перевозчиков

31 Июль 2020 2020-07-31T18:40:44+03:00

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Жуткое ДТП, которое случилось под Белогорском в Крыму утром 31 июля, унесло жизни 9 человек. Еще девять пассажиров пострадали, сейчас они под наблюдением медиков.

Как стало известно, автобус принадлежал предпринимателю из Анапы и выполнял нелегальные рейсы из Краснодара в Севастополь регулярно. Пассажиров находили в Сети или при помощи «сарафанного радио».

- Просим жителей не пользоваться услугами «нелегальных» перевозчиков (BlaBlaCar, Едем.РФ, Busfor, Яндекс путешествия, UniTicket и других), - рекомендуют в минтрансе Краснодарского края. - Междугородное автобусное сообщение осуществляется только от автовокзалов и автостанций.

Узнать расписание движения и приобрести билет можно через сайты автовокзалов и автостанций или на месте.

- Отправка межмуниципальных и межрегиональных автобусов не от вокзалов и автостанций запрещена, - добавляют «Комсомольской правде» - Кубань» в ведомстве.

НА ЗАМЕТКУ

У легального перевозчика есть четкое время отправления, когда он должен отправиться в рейс, и пассажир может на это время рассчитывать, а все реквизиты рейса указаны в билете (время отправления, маршрут, перевозчик, страховка).

Нелегальный перевозчик билеты на выдает, время отправления "плавающее", никаких данных о себе нелегалы не предоставляют.

ИСТОЧНИК KP.RU