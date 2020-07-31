Стала известна предварительная причина пожара на газовой заправке в Динском районе
В обстоятельствах ЧП в станице Васюринской Динского района сейчас разбираются следователи. Организовали проверку и сотрудники прокуратуры Краснодарского края. Напомним, вечером 31 июля очевидцы почувствовали сильный запах газа на заправке. Через время огонь охватил здание АЗС, а позже прогремел взрыв.
На Кубани около станицы Васюринскои произошел взрыв газовои АЗС Видео: t.me/chp_krd.
- Предварительно установлено,что инцидент произошел в результате неосторожного обращения с газом одним из водителей в момент заправки, - рассказывают «Комсомольской правде» - Кубань» в прокуратуре Краснодарского края.
Сейчас жизни и здоровью пострадавших ничего не угрожает. После пожара загорелась растительность рядом с заправкой - ее уже полностью потушили.
Причины ЧП устанавливаются. Известно, что заправочная станция принадлежит индивидуальному предпринимателю.
ИСТОЧНИК KP.RU
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