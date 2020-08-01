1 Авг. 2020 2020-08-01T10:56:14+03:00

В Краснодаре подготовили спецтехнику для откачки воды после дождя. Фото пресс-службы мэрии города

К работе в случае необходимости могут преступить 22 машины и мотопомпы

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К ликвидации подтоплений в Краснодаре готовы 22 единицы спецтехники и 10 мотопомп. Ситуацию на улично-дорожной сети отслеживают специалисты Центра мониторинга дорожного движения и Единой дежурно-диспетчерской службы краевой столицы.

- Техника подготовлена, чтобы при необходимости направить ее для устранения подтоплений. Заявки от жителей о затоплении частных дворов, будут оперативно переданы муниципальную Службу спасения, - сообщили в пресс-службе мэрии Краснодара.

Представитель пресс-службы напомнила, что по поручению главы Краснодара Евгения Первышова для профилактики подтоплений на одном из самых проблемных участков на улице Переходной (район Вишняковского сквера) приняли необходимые дополнительные меры.

Как сообщалось ранее, в Краснодаре субботнее утро началась с дождя. Местами прошли сильные осадки. В регионе продолжает действовать экстренное сообщение о резком ухудшении погоды.

ИСТОЧНИК KP.RU