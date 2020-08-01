Число больных коронавирусом в Краснодарском крае 1 августа увеличилось на 99

1 Авг. 2020 2020-08-01T11:37:46+03:00

Последние новости о ситуации с коронавирусом в Краснодарском крае 1 августа

Изменить размер текста: A A

Оперативный штаб Краснодарского края продолжает ежедневно информировать о новых заболевших коронавирусом. С каждым днем число таких пациентов увеличивается. Только за последние сутки в регионе зафиксировано 99 случаев новой инофекции.

Отмечается, что среди заболевших больше женщин - их 60, а мужчин 39. Возраст пациентов от 5 месяцев до 92 лет.

- В краевой столице заболел 31 человек, в Сочи – 16. В Славянском районе выявлено 6 случаев заражения, Армавире – 5. В Кавказском, Лабинском, Усть-Лабинском, Новокубанском районах по 4 подтвержденных случая COVID-19, в Кущевском и Курганинском – по 3. По двое зараженных в Абинском и Выселковском районах. В Горячем Ключе, Анапе, Северском, Каневском, Гулькевичском, Кореновском, Динском, Калининском, Красноармейском, Павловском, Тихорецком, Белореченском, Апшеронском, Успенском, Крыловском районах зарегистрировано за сутки по одному случаю заболевания, - сообщили в оперативном штабе.

Всего в Краснодарском крае с начала пандемии COVID-19 подтвержден у 8365 человек. В том числе: 7131 пациентов выздоровели (131 - за последние 24 часа), 113 больных спасти не удалось. Всего на аппаратах ИВЛ находятся 22 больных, один - на ЭКМО.

Напомним, что число больных коронавирусом в Краснодарском крае 31 июля увеличилось на 96 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU