В Краснодарском крае сохраняется режим повышенной пожароопасности. Фото: Юлия БАРАНОВА

Спасатели предупреждают, что 1 и 2 августа на Черноморском побережье сохранится высокий уровень пожароопасности пятого и четвёртого классов. На территории Сочи прогнозируют пожароопасность третьего класса.

- Все экстренные службы города переведены в усиленный режим работы. Жителям и гостям курорта рекомендуется принять все необходимые меры предосторожности. Разводить костры, сжигать сухую траву и бытовой мусор строго запрещено, - сообщили в пресс-службе мэрии Сочи.

Обращаясь к жителям и гостям Анапы, управление гражданской обороны и защиты населения предупредило о неукоснительном соблюдении правил пожарной безопасности. Запрещено разжигать костры на приусадебных участках, вблизи лесных массивов.

Как сообщалось ранее, в Сочи часть территории нацпарка охватил крупный лесной пожар.