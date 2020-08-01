2020-08-01T12:56:25+03:00
Общество

В Сочи умерла женщина с подтвержденным коронавирусом

Она заболела COVID-19 в 68 лет
Зоя ВИШНЕВАЯ
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В Сочи умерла женщина с подтвержденным коронавирусом. Фото: архив КПВ Сочи умерла женщина с подтвержденным коронавирусом. Фото: архив КП
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В Сочи скончалась от коронавирусной инфекции 68-летняя пациентка. Она лечилась в городской инфекционной больнице с подтвержденным диагнозом новой инфекции. коронавирус.

- Пациентку подключили к аппарату ИВЛ, однако, несмотря на все усилия медиков спасти ее не удалось, - сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.

В минздраве Кубани обратили внимание, что пациентка страдала хроническими заболеваниями. Среди них: атеросклероз и гипертоническая болезнь.

Всего в регионе с начала ведения статистики от новой инфекции скончались 114 человек. Только за последние сутки в крае зафиксировано 99 случаев новой инфекции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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