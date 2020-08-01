В Сочи умерла женщина с подтвержденным коронавирусом
В Сочи скончалась от коронавирусной инфекции 68-летняя пациентка. Она лечилась в городской инфекционной больнице с подтвержденным диагнозом новой инфекции. коронавирус.
- Пациентку подключили к аппарату ИВЛ, однако, несмотря на все усилия медиков спасти ее не удалось, - сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.
В минздраве Кубани обратили внимание, что пациентка страдала хроническими заболеваниями. Среди них: атеросклероз и гипертоническая болезнь.
Всего в регионе с начала ведения статистики от новой инфекции скончались 114 человек. Только за последние сутки в крае зафиксировано 99 случаев новой инфекции.
ИСТОЧНИК KP.RU
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