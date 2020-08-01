На Туапсинский район обрушилась страшная непогода

1 Авг. 2020 2020-08-01T17:01:14+03:00

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В поселках Туапсинского района разыгралась непогода. От сильнейших порывов ветров деревья буквально гнутся к самой земле, ливень стеной. Как рассказывают очевидцы, над морем днем были замечены несколько смерчей. Возможно, они сошли в районе Новомихайловского и Джубги.

К удару стихии готовится и Сочи. На курорте продолжает действовать штормовое предупреждение.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="800" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/793829" frameborder="0"></iframe> В поселках Туапсинского района разыгралась непогода.Видео: t.me/typodar

- Резкое ухудшение погоды на территории Большого Сочи может произойти уже в ближайшие часы, - обратили внимание в пресс-службе мэрии курорта. - Так, до конца суток 1 августа, а также в течение суток 2 августа синоптики прогнозируют на территории курорта сильные дожди, ливни с грозами, градом и шквалистым усилением ветра до 22 м/с.

Напомним, что в регионе продолжает действовать экстренное сообщение о резком ухудшении погоды.

ИСТОЧНИК KP.RU