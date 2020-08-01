2020-08-01T17:01:14+03:00
Общество

На Туапсинский район обрушилась страшная непогода

Сильнейший ветер и ливень накрыл курортные поселки [видео]
Юлия БАРАНОВА
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На Новомихайловский обрушилась непогода. Фото: t.me/typodarНа Новомихайловский обрушилась непогода. Фото: t.me/typodar
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В поселках Туапсинского района разыгралась непогода. От сильнейших порывов ветров деревья буквально гнутся к самой земле, ливень стеной. Как рассказывают очевидцы, над морем днем были замечены несколько смерчей. Возможно, они сошли в районе Новомихайловского и Джубги.

К удару стихии готовится и Сочи. На курорте продолжает действовать штормовое предупреждение.

В поселках Туапсинского района разыгралась непогода.Видео: t.me/typodar

- Резкое ухудшение погоды на территории Большого Сочи может произойти уже в ближайшие часы, - обратили внимание в пресс-службе мэрии курорта. - Так, до конца суток 1 августа, а также в течение суток 2 августа синоптики прогнозируют на территории курорта сильные дожди, ливни с грозами, градом и шквалистым усилением ветра до 22 м/с.

Напомним, что в регионе продолжает действовать экстренное сообщение о резком ухудшении погоды.

ИСТОЧНИК KP.RU

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