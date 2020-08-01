На Туапсинский район обрушилась страшная непогода
В поселках Туапсинского района разыгралась непогода. От сильнейших порывов ветров деревья буквально гнутся к самой земле, ливень стеной. Как рассказывают очевидцы, над морем днем были замечены несколько смерчей. Возможно, они сошли в районе Новомихайловского и Джубги.
К удару стихии готовится и Сочи. На курорте продолжает действовать штормовое предупреждение.
В поселках Туапсинского района разыгралась непогода.Видео: t.me/typodar
- Резкое ухудшение погоды на территории Большого Сочи может произойти уже в ближайшие часы, - обратили внимание в пресс-службе мэрии курорта. - Так, до конца суток 1 августа, а также в течение суток 2 августа синоптики прогнозируют на территории курорта сильные дожди, ливни с грозами, градом и шквалистым усилением ветра до 22 м/с.
Напомним, что в регионе продолжает действовать экстренное сообщение о резком ухудшении погоды.
ИСТОЧНИК KP.RU