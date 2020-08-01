На месте будущего обхода Краснодара обнаружен сосуд позднего каменного века

1 Авг. 2020 2020-08-01T18:56:22+03:00

Археологической находке более 5 тысяч лет

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Археологи во время раскопок на территории Дальнего западного обхода Краснодара на трассе М-4 «Дон» обнаружили редкий артефакт. Это сосуд позднего каменного века, возраст которого более 5 тысяч лет.

По мнению ученых, центральным местом большого кургана, где обнаружен сосуд, может стать могила вождя.

- В ходе работ специалисты применяют передовые технологии разведочной неинвазивной геофизики. Благодаря им, не приходится проводить традиционные раскопки. Всю информацию археологи получают через воздушный лазерный сканер, - сообщили в пресс-службе ГК «Автодор».

Как ранее писала «Комсомолка», В Сочи коллекция музея пополнилась археологическими артефактами античности и средневековья. Экспонаты передали сотрудники управления ФСБ России по Краснодарскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU