В Краснодаре отремонтировали 103 многоквартирных дома

1 Авг. 2020 2020-08-01T22:24:58+03:00

В них не только меняют кровлю, лифты, инженерные коммуникации, но и обновляют фасады

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С начала 2020 года в краевой столице отремонтировали 103 многоквартирных дома. Строители выполняют замену кровли, лифтов и коммуникаций. Кроме того, делается обновление фасадов.

Всего в 2020 году по программе капитального ремонта будет отремонтировано 242 дома. На данный момент работы завершены на 103 объектах, -

В 2021 году намечено сделать капитальный ремонт в 246 многоквартирных домах.

Как сообщалось ранее, в Сочи и Новороссийске по нацпроекту досрочно отремонтировали дороги. План выполнен с опережением на 4 месяца.

ИСТОЧНИК KP.RU