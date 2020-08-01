В Краснодаре отремонтировали 103 многоквартирных дома
В них не только меняют кровлю, лифты, инженерные коммуникации, но и обновляют фасады
В Краснодаре отремонтировали 103 многоквартирных дома. Фото пресс-службы мэрии Краснодара
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С начала 2020 года в краевой столице отремонтировали 103 многоквартирных дома. Строители выполняют замену кровли, лифтов и коммуникаций. Кроме того, делается обновление фасадов.
Всего в 2020 году по программе капитального ремонта будет отремонтировано 242 дома. На данный момент работы завершены на 103 объектах, -
В 2021 году намечено сделать капитальный ремонт в 246 многоквартирных домах.
Как сообщалось ранее, в Сочи и Новороссийске по нацпроекту досрочно отремонтировали дороги. План выполнен с опережением на 4 месяца.
ИСТОЧНИК KP.RU