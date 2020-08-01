2020-08-01T23:17:27+03:00
Общество

Женская команда ФК «Краснодар» уступила «Локомотиву» в своем первом матче

Игра на поле москвичек завершилась со счетом 1:0
Зоя ВИШНЕВАЯ
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Женская команда ФК «Краснодар» уступила «Локомотиву» в своем первом матче. Фото: ЖФК КраснодарЖенская команда ФК «Краснодар» уступила «Локомотиву» в своем первом матче. Фото: ЖФК Краснодар
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Женский футбольный клуб «Краснодар» сыграл свой первый официальный матч. 1 августа в 1 туре Суперлиги «горожанки» на выезде наши спортсменки сошлись с московским «Локомотивом». Матч завершился со счетом 1:0 в пользу столичных футболисток.

Новую команду создали на базе хорошо известной «Кубаночки». Ее возглавила Татьяна Зайцева.

- Я пригласила в новую команду игроков, в которых я уверена и с которыми я работала, - заявила накануне матча Татьяна Зайцева.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» подробно рассказывала о женском футбольном клубе «Краснодар».

ИСТОЧНИК KP.RU

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