Температура воды в Черном море 2 августа 2020: самая холодная вода в Анапе

2 Авг. 2020 2020-08-02T08:32:47+03:00

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«Комсомольская правда» - Кубань» продолжает следить за тем, где комфортнее всего купаться на побережье. Рассказываем, какая температура воды в Черном море 2 августа 2020 года.

Самые высокие значения у побережья Джубги и Туапсе - вода здесь как парное молоко (+27,1 градуса). На 0,1 градус меньше в Геленджике.

В Сочи и Адлере водные термометры показывают 26,8 градуса. В Новороссийске море прогрето до 26,6 градусов, в Анапе чуть прохладнее - 26,2 градуса.

На Азовском побережье 2 августа 2020 года установились тоже высокие температурные отметки. В Кучугурах море прогрелось до +25,9 градусов, такие же значения фиксируют в Приморско-Ахтарске. В Темрюке водные термометры показывают +25,7.

Напомним, ранее туристам рассказали об опасности отдыха на Черном море. Чего и кого опасаться при купании на побережье.

ИСТОЧНИК KP.RU