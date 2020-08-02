Температура воды в Черном море 2 августа 2020: самая холодная вода в Анапе
«Комсомольская правда» - Кубань» продолжает следить за тем, где комфортнее всего купаться на побережье. Рассказываем, какая температура воды в Черном море 2 августа 2020 года.
Самые высокие значения у побережья Джубги и Туапсе - вода здесь как парное молоко (+27,1 градуса). На 0,1 градус меньше в Геленджике.
В Сочи и Адлере водные термометры показывают 26,8 градуса. В Новороссийске море прогрето до 26,6 градусов, в Анапе чуть прохладнее - 26,2 градуса.
На Азовском побережье 2 августа 2020 года установились тоже высокие температурные отметки. В Кучугурах море прогрелось до +25,9 градусов, такие же значения фиксируют в Приморско-Ахтарске. В Темрюке водные термометры показывают +25,7.
Напомним, ранее туристам рассказали об опасности отдыха на Черном море. Чего и кого опасаться при купании на побережье.
ИСТОЧНИК KP.RU